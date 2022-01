Biker disperso trovato morto in burrone del Righi

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - È stato ritrovato morto il biker scomparso ieri durante una uscita in bicicletta. Il corpo dell'uomo, un medico di 61 anni, era in fondo a un canalone a 65 metri dal sentiero del Righi che da Certo porta a Trensasco. I vigili del fuoco si sono calati e lo hanno recuperato. L'uomo era uscito da casa ieri mattina ma non era più tornato. I familiari avevano dato l'allarme ed era stata attivata la macchina dei soccorsi. Con ogni probabilità il medico ha avuto un malore ed è caduto dal burrone. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).