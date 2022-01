Shevchenko, con lo Spezia nessuna paura, è gara fondamentale

(ANSA) - GENOVA, 08 GEN - Uno scontro diretto fondamentale per la lotta salvezza quello che attende domani al Ferraris il Genoa che sfiderà lo Spezia. "Sarà una partita importantissima - ha detto Shevchenko - Dobbiamo cercare di fare la nostra gara partita e vincere le nostre paure. Voglio un Genoa aggressivo e propositivo che non abbia timori ma che riesca a fare il suo calcio. E' uno scontro diretto e se faremo un buon risultato ci avvicineremo al nostro traguardo che è la salvezza".

Contro il Sassuolo si è visto un buon Genoa soprattutto nel primo tempo, ma ancora troppi errori. "Dovremo gestire meglio il pallone, essere più propositivi. Contro il Sassuolo la squadra , soprattutto nel primo tempo, ha avuto tante possibilità ma doveva sviluppare meglio le azioni. Invece c'è stata qualche scelta sbagliata, qualche errore individuale anche nei passaggi semplici. Ecco, domani dobbiamo cercare di eliminare questi errori e cercare di fare la nostra partita".

Tutte da decifrare invece le scelte di formazioni con il ritorno dalla squalifica di Sturaro unico punto fermo. "Criscito è tornato negativo ma ricordiamo che era uscito contro l'Atalanta per un problema fisico e poi è rimasto in isolamento a casa quindi valuteremo-ha spiegato il tecnico ucraino-. I nuovi? Vanno inseriti . Hefti stava bene ma è calato nel secondo tempo. Yeboah bisogna dargli il tempo di inserirsi nel gruppo".

In crescita invece Caicedo, elemento che può diventare importante. "E' un giocatore con esperienza ma viene da due mesi di infortunio . adesso però si sta allenando con continuità e la sua condizione sta migliorando , se continua così avrà il suo spazio". (ANSA).