Incendiò cella, detenuto morto dopo tre settimane

(ANSA) - SANREMO, 07 GEN - E' morto all'ospedale Villa Scassi di Genova il detenuto di 39 anni che il 18 dicembre aveva dato fuoco al materasso della sua cella nel carcere di Sanremo.

L'uomo, magrebino, era stato messo in isolamento perché positivo alla tubercolosi. Per protesta aveva dato fuoco alla cella.

Erano intervenuti cinque agenti, rimasti lievemente intossicati, per salvarlo.

Il detenuto era stato trasferito con l'elicottero al Centro grandi ustionati in gravi condizioni. Il fumo inalato e i polmoni compromessi dalla malattia non gli hanno permesso di salvarsi. (ANSA).