Vaccini: Toti, Regioni chiedono obbligo per lavoratori

(ANSA) - GENOVA, 04 GEN - "Le abbiamo provate tutte ma a questo punto non resta che l'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori e i soggetti più fragili che ancora non hanno fatto il vaccino per scelta. Con i miei colleghi presidenti di Regione abbiamo avanzato al Governo la richiesta di intervenire al più presto per fronteggiare il picco dei contagi previsto per la fine di gennaio". Lo scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sui social. "Meglio muoversi subito - ha concluso - e scongiurare rallentamenti e chiusure del Paese che non ci possiamo permettere". (ANSA).