Green pass: Costa, confido in estensione obbligo per lavoro

(ANSA) - SANREMO, 04 GEN - "Questo è un governo con sensibilità diverse, ma ricordo che già in passato di fronte a tutti i provvedimenti importanti, alla fine il premier Draghi ha saputo fare una sintesi. Confido che anche stavolta si arriverà a una sintesi, magari introducendo e applicando nuovamente il principio della gradualità". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, stamani, a margine di una visita alla direzione sanitaria imperiese, a Bussana di Sanremo, a cui è seguita una visita all'hub vaccinale di Taggia. Intervenendo sull'obbligo vaccinale sui posti di lavoro, Costa ha detto di confidare e auspicare "che già nel Consiglio dei Ministri di domani - ha aggiunto - si possa arrivare a un'estensione del super green pass sui posti di lavoro, perché ci sono contraddizioni da risolvere. Non è infatti possibile - ha detto - che se un cittadino va a consumare un caffè in un bar deve avere il super green pass ma non deve ugualmente averlo chi lo prepara. Sono anomalie da risolvere e che si risolveranno anche con l'ampliamento del super green pass per i lavoratori".

Sul fatto che la variante Omicron possa, una volta per tutte, porre fine all'emergenza sanitaria, rendendo endemico il virus, Costa ha sottolineato che mancano ancora "evidenze scientifiche, ma è chiaro che dovremo arrivare a una convivenza con la pandemia. Convivenza, però, che non produca morti e non occupi più i nostri ospedali da malati Covid. Abbiamo bisogno che le nostre strutture ospedaliere continuino le loro attività ordinarie, perché anche quelle salvano vite umane - ha concluso - e il fatto che i pazienti tornino a occupare i reparti covid non ce lo possiamo permettere". (ANSA).