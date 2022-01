Esselunga apre ad Albenga, in arrivo 100 posti di lavoro

Sono state aperte le candidature per il "Virtual Job Day" di Esselunga per il nuovo punto vendita di Albenga dove verranno creati circa 100 posti di lavoro. E' così ufficiale lo sbarco del marchio lombardo nel savonese. Nei mesi scorsi una finanziaria collegata a Esselunga ha acquistato all'asta per 8,6 milioni lo stabilimento di Leca d'Albenga dell'ex centro commerciale Delbalzo, situato lungo la provinciale 582 che porta da Albenga a Garessio, vicino al casello dell'autostrada A10 Genova - Ventimiglia. Quando erano circolate le prime indiscrezioni, qualche mese fa, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis aveva manifestato la sua soddisfazione: "Ogni nuova attività commerciale crea posti di lavoro e può rappresentare un'importante attrattiva anche per utenti che non vivono nel nostro Comune, ma che da tutto il comprensorio raggiungono Albenga, in particolare in considerazione della localizzazione decentrata e vicina all'autostrada, che rende la struttura facilmente raggiungibile da tutti, anche dai turisti". (ANSA).