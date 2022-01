Morto Piero Dello Strologo, fondò il Centro Primo Levi

(ANSA) - GENOVA, 02 GEN - "Vogliamo ricordare con gratitudine anche le iniziative comuni, come la marcia in ricordo del rastrellamento degli ebrei genovesi, e il suo costante impegno in difesa dei valori della Costituzione". Con queste parole l'Anpi di Genova saluta Piero Dello Strologo, 85 anni, morto ieri a Genova. Già capo della Comunità Ebraica genovese, fondatore e animatore del Centro Culturale Primo Levi, è stato una "figura forte - scrive l'Anpi - e di riferimento nell'impegno antifascista e nel mantenere viva la memoria della Shoah. Se ne va un uomo che avremmo voluto ancora a lungo con noi, con la sua intelligenza e la sua pacata determinazione".

(ANSA).