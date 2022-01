Ventimiglia, in trenta per cimento Capodanno

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 01 GEN - Una trentina di persone ha partecipato stamani alle 11 al consueto cimento invernale di Ventimiglia, che in via eccezionale si è svolto nella spiaggia sabbiosa delle Calandre, in ricordo di Liborio Musica, l'ex frontaliere del sestiere Ciassa morto a fine novembre dell'anno scorso. A una temperatura di circa sedici gradi, un ristretto gruppo di temerari ha così voluto onorare la tradizione con il classico tuffo in mare, da sempre simbolo di buon auspicio.

Maria Antonietta Bruno e Mario Martinetto, 71 anni, i più anziani; Carlo, 13 anni, il più giovane. "Quest'anno abbiamo pensato di effettuarlo alle Calandre, per ricordare Liborio - ha detto l'organizzatore Nico Martinetto - nostro grande amico e che tutti gli anni partecipava al cimento".

Questo è uno dei pochi cimenti celebrati in Liguria per Capodanno, gli altri sono stati tutti cancellati a causa delle normative antiCovid. (ANSA).