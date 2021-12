Amadeus, l'intero podio dei Giovani al Festival di Sanremo

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Due erano troppo pochi, quindi porto tutto il podio di Sanremo Giovani al festival". Lo ha annunciato Amadeus in conferenza stampa, portando così il numero dei Big in gara da 24 a 25.

La finale di Sanremo Giovani è in programma mercoledì 15 dicembre, in prima serata su Rai1. (ANSA).