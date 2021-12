A Genova dal 20 dicembre spettacolo di luci

(ANSA) - GENOVA, 09 DIC - Show di luci a Genova per le feste: "Il 20 dicembre apriremo uno spettacolo di luci in città che sarà veramente bello e ci inorgoglirà veramente tutti", ha annunciato il sindaco di Genova, Marco Bucci, senza svelare l'area coinvolta, ancora top secret. L'illuminazione scenografica, comunque, dovrebbe essre a Caricamento e Piazza della Vittoria, con le Caravelle, visibili anche dalla ruota panoramica. Sembra ormai decisa invece la sospensione del 'Tricapodanno', la celebrazione dell'anno nuovo lunga tre giorni, che sarà comunque solo rinviata a fine emergenza. "La decisione ormai è presa al 99%, aspettiamo un attimo per capire cosa succederà - spiega Bucci - ma, penso che il Tricapodanno si farà a fine emergenza, quando potremo fare un festa di primavera di tre giorni. Tutte le persone scritturate, comunque, rimangono sotto contratto perché faremo quello che avevamo previsto il più presto possibile". (ANSA).