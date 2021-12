Covid: cluster nell'asilo di Riomaggiore, scuole chiuse

(ANSA) - LA SPEZIA, 08 DIC - Riomaggiore chiude le scuole di ogni ordine e grado per la sanificazione, a seguito dell'impennata dei positivi al Covid. Nel comune delle Cinque Terre, l'ASL5 Spezzina ne ha riscontrati 25 nell'ultimo report, quintuplicati rispetto ad una settimana prima. A preoccupare è in particolar modo l'individuazione di alcuni casi di Covid tra il personale scolastico della scuola dell'infanzia. Almeno sette gli operatori coinvolti, circostanza che ha spinto l'amministrazione comunale a richiedere uno screening completo degli alunni. La sindaca Fabrizia Pecunia "provvederà ad emettere apposita ordinanza di chiusura, in via precauzionale, di tutte le scuole di ordine e grado del Comune di Riomaggiore, per i giorni 9 e 10 dicembre, al fine di consentire il completamento dello screening in corso", fa sapere il Comune. E' stata attivata la didattica la distanza. (ANSA).