Calcio: Toti, Regione Liguria in campo con squadre Serie A

(ANSA) - GENOVA, 07 DIC - "La Regione Liguria scende in campo con tre squadre straordinarie, di giocatori straordinari, con un radicamento straordinario, per un'operazione che porterà visibilità ulteriore al nostro territorio che grazie al marketing territoriale e alle campagne di comunicazione è riuscita a imporsi quest'estate come uno dei territori che è ripartito prima e meglio dall'esperienza del covid". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti motiva la partnership siglata dalla Regione con le tre squadre liguri di serie A - Genoa, Sampdoria e Spezia - per promuovere 'lamialiguria' sulle nuove maglie dei giocatori. Un investimento promozionale da 900 mila euro, 300 mila a ciascuna squadra, fino al termine del campionato in corso.

"Tre squadre in serie A per una Regione piccola come la Liguria è un qualcosa di straordinario, che vogliamo valorizzare come Regione e soprattutto vogliamo che attraverso le capacità e la visibilità dei campioni di Genoa, Sampdoria e Spezia, la Liguria sia un marchio sempre più diffuso capace di dare un vantaggio competitivo ai nostri albergatori, ristoratori, balneari, artigiani e a tutti coloro che vivono di turismo e vendita di prodotti nel nostro territorio", aggiunge Toti.

