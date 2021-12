Spezia spreca il 2-0, Sassuolo pareggia con doppietta Raspadori

(ANSA) - GENOVA, 05 DIC - Lo Spezia mette paura al Sassuolo, va in vantaggio di due gol, ma Raspadori sigla una doppietta entrando dalla panchina e rimette le cose in parità, annullando la gioia dei liguri e confermando l'ottimo momento di forma della squadra di Dionisi. Il pari, che fa più comodo agli ospiti, rispecchia la vivacità della sfida. Lo Spezia ritrova la rete, ma continua a subire troppo, sono ben 36 i gol, e la classifica resta preoccupante. Thiago Motta punta sul lancio lungo per Nzola e Manaj, ma si cautela con una difesa a cinque che comprende Gyasi, di solito attaccante, quinto di destra.

Dionisi sceglie Defrel dal primo minuto nel trio in cui figurano anche Scamacca e Berardi. Inizio tutto di marca neroverde. Dopo 32 secondi, Reca è già ammonito per aver placcato Berardi, lanciato da un colpo di tacco di Scamacca. Punizione per lo stesso Berardi, Provedel si salva con l'aiuto della traversa.

Poi c'è la traversa di Scamacca ed è questo episodio che sveglia lo Spezia. Al minuto 35 Amian comincia l'azione dal basso, da Maggiore a Reca che taglia teso in area da sinistra, irrompe Manaj di destro ed è gol, il primo in campionato per l'albanese.

Al ritorno in campo Dionisi si presenta con un attaccante in più: 4-2-3-1 con Raspadori sottopunta alle spalle di Scamacca.

E' la mossa che camba la partita, ma solo alla distanza. Al 48' infatti Nzola resiste alla carica di Ayhan e arriva sul fondo, sinistro preciso per Gyasi che segue l'azione e raddoppia da due passi. Lo Spezia però a quel punto arretra ed il Sassuolo cresce. Al 54' ancora un palo, colpito da Raspadori che sale in cattedra. Al 21' una sponda di Defrel, su tocco morbido di Berardi, lo trova nel cuore dell'area per il destro decisivo. Un quarto d'ora dopo invece fa tutto da solo, seminando Erlic e Nikolaou e tirando rasoterra nell'angolo alla sinistra di Provedel. (ANSA).