Porto Genova: terminal rinfuse resta a Spinelli-Msc per 30 anni

(ANSA) - GENOVA, 02 DIC - Ok al rinnovo della concessione a Terminal Rinfuse Genova (Spinelli 55% e Msc 45%) per i prossimi 30 anni per lo sviluppo dei traffici rinfuse e ro-ro. Il comitato di gestione dell'Autorità di Sistema portuale del Mar ligure occidentale oggi ha approvato la delibera ma con una clausola che consente la revoca parziale o totale, previo indennizzo, "al verificarsi di nuovi assetti strutturali e funzionali delle aree e specchi acquei coseguenti agli ingenti investimenti infrastrututturali in atto nel bacino storico", cioè quelli legati alla nuova diga, ad esempio, che potrebbero anche prevedere di dare spazio ai container, concentrando le rinfuse a Savona. L'investimento previsto nel piano di impresa è di 55 milioni con un'occupazione a regime di 93 dipendenti.

