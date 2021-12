Crociere: consegnata Costa Toscana nuova nave a Lng

(ANSA) - GENOVA, 02 DIC - Costa Toscana, la nuova nave di Costa crociere alimentata a gas naturale liquefatto (Lng) è stata presa in consegna oggi dalla compagnia nel cantiere Meyer di Turku, in Finlandia. Per il gruppo, che comprende i marchi Costa crociere e Aida cruises, il primo a utilizzare il Gnl, Costa Toscana è la terza unità alimentata con questa tecnologia dopo AidaNova e Costa Smeralda che sono già in servizio, e a breve arriverà anche AidaCosma. La nuova nave, che è un tributo alla Toscana, dotata di una serie di innovazioni tecnologiche d'avanguardia studiate per ridurre ulteriormente l'impatto ambientale (dai dissalatori al consumo energetico intelligente, dal 100% di raccolta differenziata al riciclo) partirà per la prima crociera il 5 marzo da Savona con un itinerario di una settimana nel Mediterraneo Occidentale. "Costa Toscana rafforza il nostro impegno nell'innovazione responsabile, contribuendo ulteriormente all'utilizzo dell'LNG applicato alle navi da crociera, una tecnologia in cui abbiamo creduto per primi" ha dichiarato Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere aggiungendo che il gruppo sta lavorando anche alla sperimentazione di ulteriori novità "come le celle a combustibile e le batterie, con l'obiettivo di arrivare alla prima nave a emissioni zero". Lunga 337 metri, larga 42, 185 mila tonnellate di stazza lorda, la nave può ospitare 6.730 passeggeri in 2.663 cabine. Arredamento, illuminazione, tessuti e accessori tutti made in Italy, la nave offre 21 tra ristoranti e aree dedicate alla "food experience". Una curiosità: i legni di mare che arrederanno le isole del nuovo ristorante Archipelago sono stati recuperati grazie ai "Guardiani della Costa", il programma di educazione ambientale per la salvaguardia del litorale Italiano promosso da Costa Crociere Foundation. (ANSA).