Nascondono stupefacenti nelle rispettive abitazioni, arrestati

(ANSA) - SAVONA, 30 NOV - La Guardia di Finanza di Savona ha arrestato un cittadino italiano di 26 anni e un cittadino marocchino di 35 anni per detenzione ai fini di spaccio, di marijuana e hashish. Il maghrebino è stato arrestato perché, durante il controllo di un autobus di linea arrivato a Savona da Cairo Montenotte, si è liberato di un panetto da 50 gr. di hashish. Nell'abitazione dell'uomo i finanzieri hanno trovato altri 30 gr circa di hashish, suddivisi in 6 dosi. L'italiano è stato arrestato al termine della perquisizione della sua abitazione. dove nascondeva 165 gr di hashish (di cui circa 20 gr in ovuli), suddiviso in dosi, 7 gr di marijuana, 6 grinder (che servono alla macinazione della marijuana), 1 coltello e 3 bilancini utilizzati per i dosaggi, nonché una busta di plastica contenente 250 gr di spore per funghi allucinogeni, con lo speciale terriccio per la coltivazione dei funghi. (ANSA).