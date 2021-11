Smart week: Bucci, a Genova progetto mobilità da 100 milioni

Il progetto smart che il sindaco di Genova Marco Bucci vorrebbe vedere realizzato subito su Genova è quello che riguarda la mobilità digitale. "Nel contratto con Autostrade abbiamo 100 milioni investiti sulla gestione della mobilità, ovvero il sistema del trasporto pubblico e quello privato sono gestiti attraverso i costi e i benefici di un trasporto controllato" ha ricordato Bucci all'apertura a palazzo Tursi della Genova Smart Week, dedicata alle città intelligenti, che proseguirà fino al 4 dicembre.

Come funzionerà? "Ad esempio con le telecamere che controllano tutti quelli che entrano ed escono - elenca il sindaco - con le persone che sono in grado di prenotare e prendere trasporti pubblici quando ne hanno bisogno senza bisogno di andare sul posto, con i sistemi proattivi che ti dicono dove circolare e quando, perché non c'è coda, o che sistemano i semafori in funzione della coda. I controlli digitali devono avere tutta una serie di dati e noi metteremo su un sistema che ci dà tutti i dati della città. Dopodichè tocca a noi gestirli. Abbiamo già cominciato a lavorarci".

Per quanto riguarda la manifestazione, Bucci sottolinea che si tratta di "un'occasione unica per poter vedere i mezzi per arrivare all'obiettivo di realizzare il progetto della nostra visione di città. Perché il digitale è un mezzo, non un fine, per ottenere una città migliore, più vivibile, con un'alta qualità di vita". Tornando al progetto sulla mobilità digitale, si avvarrà di telecamere, sensori e anche sim per verificare le congestioni di persone in un determinato posto, e monitorerà anche i flussi delle merci oltre a quelli delle auto.