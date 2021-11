Sampdoria: D'Aversa, diamo continuità anche a Firenze

(ANSA) - GENOVA, 29 NOV - La Sampdoria si prepara per la gara di domani a Firenze con la consapevolezza che la strada finalmente è quella giusta dopo i successi con Salernitana e Verona, ma Roberto D'Aversa non vuole interrompere ora il momento magico. "Dobbiamo dare continuità anche con i viola: bisogna mettere in campo la voglia di continuare a fare le giuste prestazioni per prendere i punti che ci servono per la nostra classifica" spiega l'allenatore, che aspetta l'ultimo allenamento per sciogliere alcuni dubbi.

Mancherà lo squalificato Ekdal, al suo posto in cabina di regia Adrien Silva con Thorsby mentre sula fascia sinistra di centrocampo Askildsen favorito su Verre. In attacco, visti gli impegni ravvicinati in questa settimana, Caputo potrebbe avere al suo fianco Gabbiadini con Quagliarella che partirà dalla panchina. E sulla Fiorentina aggiunge: "Dobbiamo essere bravi nei duelli, nell'affrontare la partita con le giuste motivazioni, contro l'Empoli la squadra di Italiano meritava un risultato diverso".

E poi il tecnico si sofferma sull'esultanza di Candreva dopo il gol al Verona col centrocampista che ha mostrato la maglia di Damsgaard fermo da due mesi per un infortunio al ginocchio sinistro a settembre con la nazionale danese: "E' un gruppo con valori e di grande spessore. E' stato un momento di vicinanza per un giocatore che non è stato fortunatissimo e lo aspettiamo a braccia aperte". (ANSA).