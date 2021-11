Partita del Cuore, scende in campo 'prete dj' don Fiscer

(ANSA) - GENOVA, 25 NOV - "Coraggio genovesi! Manca solo un piccolo sforzo da parte vostra. Correte a comprare il biglietto per 'A partia do cheu'. Fare del bene fa bene al cuore!". Con l'energia e il carisma di sempre don Roberto Fiscer, il prete ex dj genovese, noto per il suo eclettismo vocazionale e avvezzo a usare l'alfabeto dei giovani e giovanissimi per diffondere il Credo, lancia un appello ai cittadini genovesi per la Partita del Cuore organizzata a favore della Gigi Ghirotti onlus: "Alla partita ci sarò anche io - aggiunge il prete - insieme ai tanti artisti, agenti della polizia locale e persone di buon cuore che si sono prodigati nell'organizzazione di questo evento. È per la Gigi Ghirotti, nessuno dovrebbe dimenticarlo. Appuntamento allo stadio "Carlini - Bollesan" sabato 27 novembre, a partire dalle 16,45. Costo del biglietto: 10 euro". Intanto gli organizzatori dell'evento, Giuseppe La Rosa e Andrea Di Marco, fanno sapere che allo stadio Carlini - Bollesan tutto è pronto per la manifestazione. L'evento benefico metterà di fronte in un triangolare calcistico artisti genovesi, polizia locale e Aston Birra. Settecento dei mille biglietti disponibili in prevendita sono stati venduti grazie a una gara di solidarietà che ha visto coinvolti organizzatori, Comune di Genova, sponsor di cui la capofila è Asef Srl del Comune di Genova, esercizi commerciali, Cus Genova, media di carta stampata, web, tv e social. Oltre quelli in prevendita, saranno disponibili ulteriori duecento biglietti al botteghino ai cancelli dello stadio, in via Tagliamento. Cancelli aperti alle 16,30. Inizio evento alle 16,45 con il quadrangolare dei più piccoli. Eventi clou a partire dalle 19. (ANSA).