Eicma: Genova premiata per progetto di mobilità sostenibile

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - È il Comune di Genova il vincitore della sesta edizione di Urban Award, premio riservato alla città con la migliore mobilità sostenibile, ideato da Ludovica Casellati, direttrice di Viagginbici.com, conferito come ogni anno ai migliori progetti legati alla bicicletta, realizzati dalle amministrazioni comunali sul territorio nazionale. Dopo l'assegnazione ufficiale, avvenuta in occasione dell'Assemblea Nazionale Anci lo scorso 10 novembre, la cerimonia di consegna dell'ambito premio (un nuovo parco eBike messo a disposizione dai partner Bergamont (Gruppo Scott) e Bosch eBike Systems, associate a Confindustria Ancma), è avvenuta oggi in Eicma, il salone delle due ruote in corso di svolgimento nei padiglioni di Rho di FieraMilano.

Le eCargobike Bergamont E-Cargoville LJ Expert epowered by Bosch ritirate presso la più importante manifestazione fieristica del settore delle due ruote, saranno un valido alleato per il prosieguo del progetto Smart Move, che è valso al Comune di Genova l'Urban Award 2021. Un'iniziativa partita dal basso, fortemente voluta dalle associazioni di cittadini convinti della necessità di trasformare la mobilità genovese secondo criteri di elevata qualità e di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Smart Move si pone infatti l'obiettivo di rendere più efficiente la mobilità urbana attraverso diverse attività trasversali e integrate: dagli interventi infrastrutturali come la realizzazione di piste ciclabili, velostazioni e bici park, alle campagne di sensibilizzazione e incentivazione all'utilizzo della bicicletta.

Sono già 67,8, ad esempio, i chilometri di bike lane e piste ciclabili completati, insieme alle 50 nuove aree per la sosta di biciclette localizzate principalmente in Centro Storico e alle 2 velostazioni presso le stazioni ferroviarie. Significativo anche l'intervento per implementare il bike sharing e per promuovere la sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi di micromobilità elettrica. Inoltre, grazie alla collaborazione tra istituzioni e associazioni dei genitori sono stati individuati e attivati percorsi di bicibus e pedibus, con l'intento di diffondere ulteriormente la pratica sul territorio comunale. (ANSA).