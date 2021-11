Comunali Genova: Paita Non escludo e non confermo appoggio Bucci

(ANSA) - GENOVA, 15 NOV - "Non escludo l'appoggio a Bucci e non confermo l'appoggio a Bucci, la mia collocazione naturale è il centrosinistra, certo un centrosinistra che non va rimorchio dei 5 stelle". Così la deputata di Italia Viva Raffaella Paita a margine di un convegno interviene sulle elezioni amministrative del 2022 a Genova, dove il centrodestra ha già confermato la ricandidatura del sindaco uscente Marco Bucci, mentre il centrosinistra è alla ricerca di un candidato. "Mi sento di tranquillizzare il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che nessuno ha intenzione di entrare in coalizioni né per convenienza, né per assenza di convenienza, non so a chi volesse lanciare il messaggio, ma da parte mia lo tranquillizzo. - ribadisce Paita - Italia Viva sta dando una mano alle cose utili al territorio e alla città, ho sbloccato le risorse per il tunnel della Val Fontanabuona, mi sono adoperata per il prolungamento del commissario per il ponte a Genova, ho lavorato per le risorse per la Culmv, la battaglia sulla vicenda di Funivie a Savona e la Pontremolese alla Spezia". (ANSA).