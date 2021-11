Casinò Sanremo: trovata ipotesi di accordo, rientra sciopero

(ANSA) - SANREMO, 12 NOV - I lavoratori del Casinò di Sanremo hanno interrotto oggi lo sciopero, dopo quattordici giorni consecutivi, grazie a una ipotesi di accordo con l'azienda sulla riapertura dei tavoli della roulette francese, dal lunedì al giovedì, in cambio di maggiore flessibilità (di orari) da parte degli impiegati. Resta, tuttavia, lo stato di agitazione e l'accordo dovrà essere formalizzato, entro lunedì prossimo, altrimenti c'è il rischio di un nuovo sciopero. La decisione è stata presa, oggi, nell'ambito dell'assemblea dei lavoratori, alla luce delle risultanze dell'incontro di ieri sera con l'azienda. "Per senso di responsabilità, nonostante non abbiamo avuto un minimo sentore di un piano strategico a medio-lungo termine, abbiamo deciso di rientrare al lavoro - è scritto in una nota sindacale -. L'assemblea ha rilevato che la progettualità aziendale non corrisponda alle esigenze del Casinò di Sanremo e chiede a gran voce il ripristino dell'organico dei vari comparti al fine di garantire la sicurezza di chi vi opera e il ripristino delle norme contrattuali che da tempo sono disattese". L'azienda aveva deciso di chiudere i tavoli verdi, dal lunedì al giovedì, in un'ottica di razionalizzazione dei costi, alla luce dei pochi clienti del periodo autunnale. In poche ore, dunque, è stato trovato un accordo, che in due settimane di sciopero ha visto saltare due gala e un torno di poker. (ANSA).