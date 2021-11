Provincia Imperia: Toti, positiva disponibilità Scajola

(ANSA) - GENOVA, 10 NOV - "Molto positivo l'impegno del sindaco Claudio Scajola e la disponibilità a mettere la sua esperienza al servizio della Provincia di Imperia. Molti e molto complessi sono i problemi da risolvere in quella zona e la Regione ci sarà al fianco dell'ente che rappresenta quel territorio". Così scrive in una nota il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commentando la disponibilità "a mettere in campo la mia esperienza e il mio impegno" mostrata dal sindaco di Imperia Claudio Scajola se "emergeranno le giuste convergenze".

"Da amministratore e da politico - conclude Toti - auspico la più ampia convergenza per dare all'ente una guida sicura, autorevole e di esperienza", (ANSA).