Vaccini: dg Asl1 a sindaco, zona intemelia è più refrattaria

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 30 OTT - "La zona intemelia, oltre a essere purtroppo protagonista della cronaca, vedi l'imbrattamento dell'hub vaccinale di Camporosso, dell'ospedale di Bordighera e della sede Asl1 della città di confine, da parte dei cosiddetti 'no vax', è anche l'area della provincia di Imperia più refrattaria alla vaccinazione". Così il dg di Asl 1, Silvio Falco, si rivolge al sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino, che oggi ha attaccato l'Asl per avere estromesso il distretto sanitario numero 1 (quello da lui presieduto) nell'assegnazione di strutture pubbliche in cui effettuare tamponi a 15 euro. Diversamente da Imperia e Sanremo, dove sono stati messi rispettivamente a disposizione il Palasalute e il Palafiori.

La Asl sottolinea che "in tutto questo tempo Asl1 non è stata certo con le mani in mano. Siamo al lavoro, infatti, per organizzare giornate di screening presso l'ospedale di Bordighera, in modo che la cittadinanza residente in zona e non vaccinata, possa fare il tampone per l'ottenimento del green pass". Falco aggiunge: "Mi rivolgo al primo cittadino di Ventimiglia, nonché presidente del distretto socio sanitario 1, affinché ci sostenga nel sensibilizzare maggiormente la cittadinanza ad effettuare il vaccino, il quale ad oggi è l'unico strumento realmente efficace per mettere in un angolo il virus". (ANSA).