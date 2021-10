Green pass: San Bartolomeo, Comune in ginocchio per assenze

(ANSA) - SAN BARTOLOMEO, 29 OTT - "Il green pass obbligatorio sta mettendo in seria difficoltà gli enti locali e le amministrazioni comunali come la nostra. Abbiamo, in media, il 30% di assenze e in alcuni settori arriviamo anche al 70%" su un totale di 35 dipendenti. "Questo comporta che alcuni uffici non sono in grado di andare avanti, le pratiche rallentano, non si può ricevere e ne conseguono disservizi alla cittadinanza". Lo ha detto Valerio Urso, sindaco di San Bartolomeo al mare, piccolo Comune di poco più di 3 mila abitanti nell'Imperiese, che chiede al Governo di introdurre misure tali da consentire agli enti pubblici di poter adempiere ai propri compiti.

"Senza obbligo vaccinale e con il green pass - prosegue Urso - le persone si mettono in malattia e non si presentano. Non sono vaccinate, risparmiano il costo dei tamponi e sono ugualmente tutelate. Il problema è che tutta la squadra si ferma. Mi auguro che presto venga introdotto l'obbligo vaccinale per i dipendenti statali. Qui da noi arrivano certificati di malattia uno dopo l'altro, peraltro in modo scientifico, entra uno ed esce l'altro. Noi oggi non abbiamo la possibilità di fare nulla, dobbiamo solo subire. Sono due anni che non vengono effettuate visite fiscali e quindi non c'è alcuna possibilità di controllo". (ANSA).