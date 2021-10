Uil, in Liguria va istituita la consulta anziani

(ANSA) - GENOVA, 28 OTT - "In Liguria serve subito una consulta regionale degli anziani per portare alla politica le istanze della terza età". E' la proposta avanzata alla Giunta regionale dalla segretaria generale della Uil Pensionati Liguria Alba Lizzambri in occasione della presentazione della prima edizione del Premio nazionale letterario-artistico Piero Massa intitolato allo storico sindacalista.

"Alla Liguria, Regione più anziana d'Italia, occorre un soggetto in grado di confrontarsi con politica e istituzioni e di fare sintesi tra le diverse istanze che ruotano attorno alla terza età. - sollecita Lizzambri - In Liguria gli over 65 rappresentano circa il 30% della popolazione, tra questi molte sono le persone sole. In questo contesto la solitudine è spesso l'anticamera della depressione, della demenza senile che, se non gestita adeguatamente, può diventare una catastrofe sanitaria".

"Occorrono risorse per ammodernare le strutture dedicate agli anziani, ma ci vogliono anche nuovi modelli economici coerenti con la natura permanente del cambiamento demografico - sostiene Lizzambri - Occorre che l'anziano diventi risorsa attraverso un soggetto istituzionalmente riconosciuto che si occupi di invecchiamento attivo, solitudine, non autosufficienza, qualità della vita per fare della terza età un'età vissuta dignitosamente". (ANSA).