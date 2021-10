Comune Genova: Bucci,d'accordo a delega specifica su Anziani

(ANSA) - GENOVA, 27 OTT - Il Comune di Genova sta valutando di introdurre in Giunta "una delega specifica agli anziani, come l'abbiamo per il mare, la salute, la dobbiamo avere anche per gli anziani, sono d'accordo al cento per cento". Lo ha detto il sindaco Marco Bucci rispondendo a una delle proposte emerse a Palazzo Ducale durante un incontro organizzato dallo Spi Cgil sul tema 'Gli anziani e le loro esigenze'.

"Purtroppo la legge dice che dobbiamo aver solo 11 assessori. - ha detto Bucci sottolineando l'impossibilità di istituire un assessore alla terza età -. Il discorso è diverso, sono assolutamente d'accordo a mettere una delega specifica a un assessore. Tenete conto che non possiamo riservare un assessorato perché la legge oggi non ce lo consente". Al momento il Comune di Genova ha un consigliere comunale delegato alle Politiche sociali nel loro complesso (Mario Baroni), che però non ha una delega specifica riferita agli anziani per quanto riguarda ad esempio le politiche attive del lavoro che potrebbero coinvolgere i pensionati. Il sindaco Bucci ha preannunciato che l'amministrazione comunale intende presentare nuovi progetti di coinvolgimento. (ANSA).