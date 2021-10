Lavoro: Amazon, a Genova assunte 170 persone superato obiettivo

(ANSA) - GENOVA, 28 OTT - Oltre 170 posti di lavoro a tempo indeterminato creati in un anno che confermano la strategicità del deposito genovese di Amazon nel panorama nazionale Il primo anno di attvità del deposito è stato festeggiato con la donazione all'ospedale Gaslini di un dispositivo salvavita e una festa per 50 bambini con disabilità con il campione di motocross freestyle Vanni Oddera. "Questo per noi è stato un anno molto positivo - ha spiegato Edoardo Carpiceci, responsabile del deposito - e il numero più significativo riguarda proprio le assunzioni, 70 operai di magazzino, dipendenti diretti e 100 autisti dei servizi di trasporto che operano in tutta la Liguria. Genova rappresenta un deposito strategico perché la regione è rilevante. Circa l'80% delle persone che lavorano con noi vengono da Genova e dalla Liguria, e abbiamo trovato una comunità molto attiva con la quale lavoriamo, come nel caso di oggi, con il Gaslini".

Alla cerimonia ha partecipato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti: "Oggi celebriamo un colosso della logistica - ha detto - che ha scelto Genova per la sua operatività e che ha un piano di sviluppo e di crescita sul territorio coerente con la vocazione del nostro porto. Un segnale che siamo sulla strada giusta per la ripartenza e il rilancio della nostra regione. Genova è un polo attrattivo per grandi gruppi internazionali: la scelta di Amazon di investire qui lo dimostra". La struttura di Genova Campi, che si sviluppa su una superficie di oltre 7.000 metri quadrati, rappresenta un segnale importante per la città. "Amazon è un'azienda all'avanguardia - ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci - sia sulla gestione che sulla motivazione del personale. Abbiamo superato l'obiettivo di occupazione che si era prefissata l'azienda e questo ha una importante ricaduta sulla città".

