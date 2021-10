Portofino, nel primo consiglio comunale presentato il Puc

(ANSA) - PORTOFINO, 22 OTT - Primo consiglio comunale post elezioni a Portofino. Il sindaco rieletto Matteo Viacava parte subito forte e presenta il piano urbanistico comunale che prevede una serie di innovazioni. "Si tratta di interventi che servono per migliorare la fruibilità del borgo e la sua abitabilità" ha sottolineato il sindaco prima della messa in votazione della pratica presentata dagli architetti che l'hanno studiata.

Il documento, che ora sarà al vaglio della regione e di eventuali osservazioni, prevede sostanzialmente l'alzamento di un piano del silos parcheggio, la realizzazione di una strada a servizio di una serie di abitazioni in via del Fondaco, ma soprattutto prevede la realizzazione del tunnel con Paraggi.

"Il tunnel non è inserito nel piano - precisano i progettisti - per velocizzare l'iter del puc; ma evidentemente lo prevede". Il progetto del tunnel, annuncia il sindaco, sarà presentato a fine novembre.

Durante la seduta, iniziata con un ricordo del sindaco di Chiavari Marco Di Capua prematuramente scomparso quest'estate, Viacava ha annunciato gli incarichi dei consiglieri e gli assessori che sono il fedelissimo Giorgio D'Alia, confermato vicesindaco, e Giulio Pastro il più votato tra i consiglieri.

