Treni: consegnati due convogli Pop

(ANSA) - GENOVA, 19 OTT - Due nuovi treni Pop sono stati consegnati da Trenitalia alla Regione Liguria alla stazione di Brignole completando la flotta dei 15 previsti dal contratto di servizio siglato nel 2018. Sono intervenuti l'amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino.

"Abbiamo rispettato i tempi previsti dal contratto di servizio e sono in arrivo per la Liguria anche due nuovi treni Rock a doppio piano", spiega Corradi. Salgono così a 31 sui 48 previsti i nuovi treni regionali (5 Jazz, 15 Pop e 11 Rock) già in circolazione in Liguria, mancano 17 treni Rock di cui è prevista la consegna entro il 2023. Un investimento complessivo di circa 557 milioni di euro che garantirà il rinnovo totale della flotta ferroviaria ligure.

"Stiamo rinnovando una delle flotte ferroviarie che prima del nostro arrivo era una delle più obsolete e desuete della Repubblica italiana", sottolinea Toti.

"Siamo soddisfatti per il rispetto dei tempi previsti dal contratto di servizio nel 2018, - dice Berrino - d'ora in poi andremo avanti fino al 2023 con la consegna dei treni Rock mancanti, l'età media dei treni liguri scenderà a 4 anni e sei mesi, rispetto agli oltre 26 del 2015".

I nuovi treni Rock e Pop sono riciclabili fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti, hanno una maggiore affidabilità grazie alla telediagnostica ed elevati standard di security (telecamere e monitor di bordo con riprese live). (ANSA).