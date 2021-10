Comunali: Savona; Marco Russo prepara la giunta

(ANSA) - SAVONA, 19 OTT - Primo giorno da sindaco in pectore per Marco Russo, candidato del centrosinistra eletto ieri al ballottaggio. Questa mattina Russo si è recato in Comune per un primo incontro con il segretario generale ma non è entrato nell'ufficio del sindaco (lo aveva fatto brevemente ieri sera per esigenze televisive). Oggi pomeriggio via alle operazioni di convalida del voto: la proclamazione è prevista per domani mattina.

Nel frattempo in città sono già partite le voci sulla composizione della prossima giunta. Al momento Russo non ha fatto alcun annuncio, limitandosi a dire che manterrà per sé le deleghe al porto e al decoro urbano e che i futuri assessori saranno resi noti nei prossimi giorni, con una divisione equa tra uomini e donne. In pole position per il ruolo di vicesindaco sembra esserci Elisa Di Padova, 40 anni, consigliera di minoranza uscente ed ex assessore alla Cultura fino al 2016. Nell'entourage di Russo sin dall'inizio della campagna, tesserata Pd (primo partito della coalizione), alle urne ha ottenuto il maggior numero di preferenze nel centrosinistra, 575: sembra la candidata ideale per la poltrona numero 2.

Per il resto, la giunta sarà composta da alcuni candidati premiati dalle preferenze e da esterni che hanno collaborato al progetto civico di Russo, il "Patto per Savona", fin dall'inizio. Tra ai candidati hanno possibilità soprattutto i più votati: nel Pd spiccano l'ex sindaco di Albisola Superiore Lionello Parodi e il giovanissimo Luca Burlando, possibilità anche per la consigliera uscente Barbara Pasquali, candidata per Italia Viva in una lista riformista. Tra i civici spiccano i nomi di Marco Lima, Riccardo Viaggi ed Eleonora Raimondo, mentre un assessorato di sinistra dovrebbe essere appannaggio di Maria Gabriella Branca. Quanto agli esterni, i favoriti sembrano l'ex segretario generale di Cgil Francesco Rossello e l'attuale vicesindaco della vicina Albissola Marina, Nicoletta Negro: entrambi hanno contribuito a stilare l'Agenda che rappresenta il programma elettorale di Russo. (ANSA).