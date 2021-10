Spediporto, esauriti tamponi punto Tortona

(ANSA) - GENOVA, 18 OTT - Nel punto tamponi allestita a Tortona da Spediporto, l'associazione degli spedizionieri di Genova, per effettuare i tamponi agli autisti "in tre giorni abbiamo esaurito la scorta di mille tamponi e abbiamo difficoltà a trovarne altri". Lo ha detto Giampaolo Botta, direttore generale di Spediporto. "Li cerchiamo a Verona - ha detto - perché a Genova non ne stiamo trovando".

"Oggi la situazione è tutto sommato tranquilla - ha concluso Botta - ma non dobbiamo distrarci: basta poco che i blocchi tornino a impedire gli accessi in porto anche alle merci".

