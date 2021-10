Covid: 9000 test rapidi, un morto e più ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 15 OTT - La negatività a un tampone in alternativa al green pass per accedere ai posti di lavoro ha fatto impennare il numero di test rapidi: ne sono stati fatti 9006 in 24 ore in Liguria. I tamponi molecolari sono stati 2736.

I nuovi positivi sono 69. 19 sono nell'Imperiese, 14 nel Savonese, 13 nell'area di genova, 11 nel Tigullio e 10 nell0 Spezzino. Due positivi non sono residenti in regione. Il numero complessivo dei positivi è 2089, tre in meno rispetto a ieri. I guariti sono 71. Aumentano gli ospedalizzati sono 62, 5 in più.

Di questi 6 sono in terapia intensiva, come ieri, tra questi uno è in età pediatrica ricoverato al Gaslini dove i malati sono complessivamente 8. C'è stato un decesso, un uomo di 87 anni all'ospedale di Savona. In isolamento domiciliare ci sono 824 persone, 2 in più rispetto a ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 1214. Nelle ultime 24 ore sono stati vaccinati in 5485.

Complessivamente le terze dosi sono 11546 (ANSA).