Task force italo-francese per viabilità sulla Statale 20

Una task force politica tra i sindaci italiani e francesi della val Roya è stata creata stamani in Comune a Ventimiglia per trovare una soluzione al disagio dei trasporti e in particolare, alla presenza di un semaforo, quello all'ingresso del cantiere della galleria (tra frazione Trucco, a Ventimiglia e Airole) sulla statale 20, che da ormai quattro anni crea enormi disagi a tutta la val Roya. A ciò si aggiungono i danni provocati dalla Tempesta Alex del 2-3 ottobre 2020, che ha compromesso i collegamenti viari e ferroviari tra la costa ligure di Ponente (Ventimiglia) e il Piemonte (la provincia di Cuneo), passando per le Alpi Marittime francesi. Nel corso del vertice, alla presenza di tre sindaci italiani (Ventimiglia, Olivetta San Michele e Airole) e altrettanti francesi (Breil, Saorge e Tenda), il sindaco della città di confine Gaetano Scullino, ha annunciato per la prossima settimana un incontro con la direzione di Anas.

"Sul versante francese ci sono 45 cantieri e c'è il governo che ha stanziato 280 milioni di euro per la ricostruzione di tutta la val Roya e si vedono già i risultati, da parte italiana siamo bloccati da una galleria che mortifica quella che è l'azione anche della Francia". Alle parole di Scullino fanno eco quelle di Sébastien Olharan, sindaco di Breil sur Roya: "Da parte nostra i lavori procedono speditamente con interventi per 5 milioni al mese. Tra poche settimane, nel tratto tra Breil e la frontiera italiana avremo una strada del tutto nuova ed è veramente un peccato che ci sia questo blocco nel tunnel di Airole con un cantiere che non va avanti o che procede molto a rilento e un semaforo che rallenta parecchio la circolazione da più di quattro anni".