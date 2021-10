Covid: 66 nuovi casi, 5 pazienti in più al Gaslini

(ANSA) - GENOVA, 14 OTT - La Liguria registra oggi 66 i nuovi positivi al Covid-19 a fronte di 2.893 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 5.272 tamponi antigenici rapidi. A Imperia i nuovi casi sono 11, a Savona 17, a Genova 13, nel Tigullio 5 e alla Spezia 20. Negli ospedali rispetto a ieri c'è un paziente in più. Nel complesso i ricoverati sono 57, di cui 6 in terapia intensiva. All'Ospedale pediatrico Gaslini ci sono 5 pazienti in più con il covid, per un totale di 8, di cui 1 in terapia intensiva. La campagna vaccinale segna 2.546.861 dosi consegnate e 2.207.269 somministrate, pari all'87%. Nelle ultime 24 ore ne sono state somministrate 4.704. (ANSA).