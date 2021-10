Porto Genova: congestione terminal, 'aprire varchi dalle 5'

(ANSA) - GENOVA, 11 OTT - Spediporto interviene sulla congestione nei terminal del porto di Genova e i ripetuti ritardi, spesso coincidenti con l'arrivo di importanti unità portacointainer. Nell'attesa della realizzazione del Varco di Ponente e dell'entrata in vigore dell'ordinanza sulla digitalizzazione delle procedure, l'associazione degli spedizionieri segnala all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale la disponibilità della categoria a garantire l'operatività dei varchi un'ora in anticipo e già dalle 5 del mattino, per favorire un arrivo e un ingresso anticipato degli autotrasportatori ai terminal portuali. Propone poi un aumento del cosiddetto 'periodo di free time' o di franchigia per i contenitori, per favorire con un arrivo scaglionato su più giorni della settimana, con un minor accesso di automezzi ai varchi portuali.

"Nel caso venisse accolta tale proposta - scrive Spediporto in una lettera al presidente dell'Adsp Paolo Emilio Signorini - sarà nostra cura intervenire sulla clientela al fine di favorire una modifica dei piani di carico e trasporto giornaliero verso il porto di Genova". (ANSA).