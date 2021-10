Genoa: tegola Maksimovic, stiramento al flessore

(ANSA) - GENOVA, 09 OTT - Tegola in casa Genoa. Nikola Maksimovic ha subito "una lesione di secondo grado della giunzione miotendinea prossimale del retto femorale anteriore" come comunicato dal club rossoblù in una nota medica.

Il difensore centrale va così ad aggiungersi a Biraschi, out per una lesione di primo grado e alle condizioni non perfette di altri tre difensori: Criscito, distorsione alla caviglia sinistra, Bani, edema muscolare e Vanheusden, condropatia. Per la ripresa del campionato, domenica 17 con il Sassuolo, Ballardini potrebbe recuperare Criscito e Bani con Vanheusden in dubbio. Sicuri assenti a questo punto sia Biraschi che Maksimovic, i cui tempi di recupero non sono stati comunicati.

(ANSA).