Calcio: giudice serie A, 2 turni stop ad Acerbi e S.Bastoni

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Due giornate di squalifica per il laziale Francesco Acerbi e lo spezzino Simone Bastoni sono stati decisi dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione agli incontri della settima giornata di serie A, che entrambi non hanno concluso per espulsione. Il difensore biancoceleste, che ha anche ricevuto una ammonizione, è stato punito "per proteste nei confronti degli ufficiali di gara" e "per avere rivolto "epiteti insultanti e offensivi" all'arbitro di Bologna-Lazio all'atto della seconda ammonizione.

Quanto a Bastoni, al quale è stata inflitta anche una ammenda di cinquemila euro, ha pagato il fatto di "aver colpito, col pallone non a distanza di gioco, un avversario con una gomitata". (ANSA).