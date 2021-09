Comuni: Ventimiglia; FI sospende assessore e lascia maggioranza

(ANSA) - SANREMO, 30 SET - Il coordinamento di Forza Italia a Ventimiglia - in accordo con la segreteria provinciale imperiese e con quella regionale ligure e con i parlamentari liguri - ha sospeso l'assessore Matteo De Villa e il consigliere Cristina D'Andrea, proclamando l'uscita del partito dalla maggioranza che sostiene il sindaco Gaetano Scullino (Indipendente di area centrodestra). I due restano in giunta e in consiglio senza più i simboli di Forxza Italia.

Il provvedimento, che è scattato oggi, nasce dal fatto che i due amministratori si sono più volte schierati in favore di iniziative "da noi aspramente criticate - si legge in una nota del partito - e non in linea con i valori e i principi del nostro movimento, come nel caso dell'assessore che ha rivolto accuse non veritiere agli organi del partito".

De Villa e D'Andrea sono stati diffidati dall'utilizzare il nome e i simboli di Forza Italia nello svolgimento della loro attività politica: "che d'ora in poi sarà portata avanti puramente a carattere personale". Sull'uscita dalla maggioranza prosegue la nota: "Le legittime richieste rivolte ufficialmente dal Partito che ha contributo in maniera determinante alla vittoria del sindaco Scullino sono state da quest'ultimo purtroppo negate e dunque coerentemente con quanto ad egli preannunciato ci poniamo al di fuori della maggioranza che lo sostiene. Sottolineiamo, inoltre, come le ultime scelte amministrative, in particolare in materia di commercio, turismo, sviluppo economico e urbanistico non ci abbiano visto d'accordo e a nostro parere abbiano disatteso il programma elettorale sottoscritto". (ANSA).