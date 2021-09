Covid: 84 nuovi positivi e un morto, in calo ricoverati

Sono 84 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.725 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 5.377 tamponi antigenici rapidi. Di questi, 14 sono a Imperia, 14 a savona, 21 a Genova, 9 nel Tigullio e 26 alla Spezia. Una persona è morta, una donna di 81 ricoverata all'Ospedale di Sampierdarena. Negli ospedali sono ricoverate 61 persone, una in meno di ieri, di cui 9 in terapia intensiva. Fino ad oggi sono stati consegnati 2.468.892 di vaccini e ne sono stati somministrati 2.139.058, l'87%.