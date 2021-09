Spezia; Motta, dovremo lavorare su debolezze Milan

(ANSA) - LA SPEZIA, 24 SET - Le pacche sulle spalle consolano dalla sconfitta ma non portano punti. Per lo Spezia di Thiago Motta dopo la sconfitta amara contro la Juventus è tempo di misurarsi contro un'altra big del campionato, e la speranza di Maggiore e compagni è quello di muovere la classifica e non solo i complimenti per la buona prestazione. Al Picco arriva il Milan, con i liguri che devono fare i conti con una coperta corta in difesa e a centrocampo a causa di molti infortuni.

Motta però non cerca alibi. "Per me non c'è nessun problema anche nelle condizioni in cui siamo e con la rosa a disposizione. Magari mi preoccuperei se giocassimo tre partite tutte le settimane" dice Motta, che domani al Picco si aspetta "il miglior Milan possibile: è una grande squadra con un grande allenatore, che sta dimostrando il suo valore già da inizio stagione. Sta a noi portare la partita dalla nostra parte, e approfittare di quelle che possono essere le debolezze e i momenti di difficoltà di una grande squadra come il Milan".

Magari, evitando di concedere quelle sbavature difensive che anche mercoledì hanno permesso alla Juventus di ribaltare la partita. "La fase difensiva inizia dai nostri attaccanti, possiamo e dobbiamo fare meglio - avverte il tecnico -. Ci sono momenti nella partita dove dobbiamo essere più compatti per non concedere spazi alla squadra avversaria, soprattutto se la squadra è la Juventus o il Milan. Dobbiamo difendere bene, cercando di recuperare il pallone e ripartire in contropiede, che è una delle nostre armi". E proprio una ripartenza contro la Juventus aveva regalato il provvisorio vantaggio allo Spezia con Janis Antiste, 19enne francese acquistato in estate dal Tolosa e subito lanciato da Motta. "È un ragazzo che sta bene fisicamente e mentalmente, da quando è arrivato sa quello che deve fare, lo dimostra anche durante allenamenti. Sono contento per il gol, ma non è solo quello che conta, deve continuare così per imparare ancora e migliorare. Spero continui così" dice il tecnico.

