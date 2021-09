Sanremo: al via le iscrizioni per Area Sanremo 2021

(ANSA) - SANREMO, 23 SET - Si sono aperte oggi le iscrizioni all'edizione 2021 di Area Sanremo, il concorso che premia quattro artisti emergenti con la possibilità di accedere alla serata finale di "Sanremo Giovani", in programma il prossimo 15 dicembre, in diretta su RaiUno, in prima serata, dal Teatro del Casinò di Sanremo e i cui due vincitori assoluti parteciperanno di diritto alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana nella categoria "Big". Area Sanremo, organizzata e gestita dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, è dedicata ai giovani artisti di età compresa tra i 16 anni compiuti e i 30 non ancora compiuti al primo gennaio 2022.

Possono partecipare singoli, duo o gruppi. Per iscriversi è necessario scaricare il bando ufficiale dal sito area-sanremo.it, compilare la domanda online e inviare il materiale entro il prossimo 21 ottobre. I due brani presentati, uno destinato alle audizioni e l'altro per l'eventuale partecipazione al Festival di Sanremo 2022, dovranno essere inediti, in lingua italiana e della durata di 3 minuti e 30 secondi. Le canzoni saranno selezionate dalla commissione di valutazione composta da Franco Zanetti (presidente), Mauro Ermanno Giovanardi e Marta Tripodi. Al termine della prima fase eliminatoria, si aggiungeranno alla Commissione il maestro Giuseppe Vessicchio (in qualità di presidente) e Piero Pelù. Il commissario supplente sarà Maurilio Giordana. Il presidente onorario della commissione di valutazione sarà Vittorio De Scalzi. (ANSA).