Autostrade: Possetti, spero voci Ad Aspi a Cdp sia scherzo

"Leggiamo che potrebbero esserci ipotesi di un incarico all'attuale Ad di Autostrade alla guida di Cdp, speriamo che sia uno scherzo della calura di agosto o siano voci di qualche spiritoso". Lo scrive in una lettera Egle Possetti, presidente del Comitato del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi.

"Dopo il disastro assurdo che noi parenti in primis abbiamo subito, piano piano il silente dilavamento dell'opinione pubblica sta tentando di fare il suo corso.

Siamo in attesa che sulla vicenda concessione ci siano seri ripensamenti e lo abbiamo anche richiesto al Ministro delle Infrastrutture Giovannini nella recente commemorazione del 14 agosto, è in esame un esposto alla Procura di Roma presentato da associazioni imprenditoriali, cittadini ed il nostro comitato per mettere sotto la lente di ingrandimento la terribile scelta di acquisizione della società da parte di Cdp (Cassa Depositi e Prestiti) che con un esborso abnorme di fondi pubblici dovrebbe acquisire la maggioranza della società concessionaria" scrive ancora Possetti.