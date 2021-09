Regione Liguria intitolerà uno spazio al Milite Ignoto

(ANSA) - GENOVA, 14 SET - Sarà intitolato al Milite Ignoto uno spazio all'interno di una delle sedi della Regione Liguria, a cento anni esatti dalla sua sepoltura all'Altare della Patria il 4 novembre 1921. Lo ha deciso all'unanimità il Consiglio regionale della Liguria approvando un'ordine del giorno presentato dal capogruppo Angelo Vaccarezza (Cambiamo!). Il documento impegna la Giunta Toti "ad attivarsi affinché venga intitolato uno spazio in quanto la tomba del Milite Ignoto è una sepoltura simbolica che rappresenta tutti coloro che sono morti in un conflitto e che non sono mai stati identificati". Vaccarezza ricorda che "nella Prima Guerra Mondiale persero la vita 650.000 militari italiani e che il Parlamento approvò la legge 11 agosto 1921, n.1075, per la sepoltura in Roma, sull'Altare della Patria, della salma di un soldato ignoto caduto in guerra". (ANSA).