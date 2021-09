Incendi: roghi a Dolcedo e Masone, in azione mezzi aerei

Un incendio è divampato ieri sera in una zona boschiva nel comune di Dolcedo, nell'imperiese.

Durante la notte, spiega la protezione civile regionale, è stato effettuato un presidio per monitorare la situazione, da questa mattina sta operando sul posto anche l'elicottero regionale per l'antincendio boschivo ed è stato richiesto l'intervento di un canadair.

È in fase di bonifica l'incendio che era divampato a Ventimiglia, in località Grimaldi, dove stanno continuando ad operare i volontari con il coordinamento dei vigili del fuoco. I turisti di nazionalità tedesca che erano stati allontanati dal loro alloggio sono già stati ricollocati in un'altra struttura alberghiera individuata dal Comune.

Fiamme anche nell'entroterra genovese, nella zona di Masone dove è in corso l'intervento dell'elicottero regionale decollato da Genova.