Terzo Valico: ritardo sblocco dei lavori nel nodo genovese

(ANSA) - GENOVA, 02 SET - La situazione dello sblocco dei lavori per il Terzo Valico nel tratto genovese non c'è ancora, con i 300 lavoratori in cassa integrazione per 13 settimane deciso dal Consorzio Tunnel dei Giovi. Il caso nasce dal fatto che CTG avrebbe chiesto al COCIV, che coordina l'opera, una variante in corso d'opera che significa più costi. E su questo punto si sta lavorando per trovare una soluzione per non ritardare i lavori e rispettare il cronoprogramma con la consegna a fine 2024. Una partita complicata: c'è capire quale soggetto interverrà economicamente per gli extra costi. "Ritengo che le condizioni per il riavvio dei cantieri ci siano tutte, considerando anche il confronto in atto tra il general contractor e il Ctg guidato dalla Pizzarotti'', aveva detto nei giorni scorsi la viceministra per le Infrastrutture e trasporti, Teresa Bellanova. In questi giorni il Commissario Straordinario del Terzo Valico Calogero Mauceri sta parlando con tutti i soggetti interessati per sbloccare la situazione, ma i sindacati non vogliono che siano i lavoratori a pagare il prezzo dello stallo. "E' impensabile che centinaia di lavoratori siano costretti alla cassa integrazione in un progetto finanziato e di rilevanza nazionale" spiegano Fulvia Veirana, segretario generale Cgil Liguria, Laura Andrei, segretario generale Filt Cgil Liguria e Federico Pezzoli, segretario generale Fillea Liguria.

"Basta col gioco delle parti, le dichiarazioni, le frenate e le fughe in avanti. I lavori del Terzo Valico sono ormai il teatro dell'assurdo: un'opera che tutti, a parole, dicono di volere.

Un'opera che ha i finanziamenti a disposizione e che si ferma perché 300 lavoratori vengono messi in cassa integrazione. Per cosa? Perché il General Contractor e l'impresa realizzatrice sono in conflitto tra loro", aggiungono il segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri e il segretario generale della Filca Cisl Liguria Andrea Tafaria. (ANSA).