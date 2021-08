Spezia: Spezia si rinforza, prese due punte e un difensore

(ANSA) - LA SPEZIA, 31 AGO - Spezia scatenato nell'ultima giornata di calciomercato. A poche ore dalla chiusura delle trattative, i liguri hanno messo a segno tre innesti, e non è escluso che entro le 20 possano completare l'acquisto di altri calciatori.

Nel levante ligure è arrivato David Strelec, attaccante classe 2001, nazionale slovacco: arriva a titolo definitivo dallo Slovan Bratislava e ha sottoscritto con la società di via Melara un accordo della durata di cinque anni. Sempre per l'attacco, definito il prestito con diritto di riscatto dal Barcellona di Rei Manaj, 24enne attaccante della nazionale albanese, che in Italia ha già vestito le maglie di Inter, Pisa e Pescara. Arriva invece a titolo definitivo il difensore Jakub Kiwior, polacco di 21anni acquistato dallo Zilina.

In giornata, lo Spezia ha concluso anche due trattative per rinforzare la Primavera: sono arrivati a titolo definitivo Henoc N'Gbesso, attaccante classe 2003 dal Milan, e Julius Beck, 16enne danese prelevato dal Sonderjysk, società danese della galassia Platek. Non sono esclusi nuovi innesti: nel mirino del ds dei liguri, Riccardo Pecini, un centrocampista e un difensore centrale d'esperienza. (ANSA).