Riparte il Gimyf, a Genova Trio S. Pietroburgo

(ANSA) - GENOVA, 31 AGO - Genoa International Music Youth Festival, il festival di classica di Genova diretto da Lorenzo Tazzieri e coorganizzato da Comune di Genova e Associazione Italiana Culture Unite, riparte con sette concerti nel capoluogo ligure e 11 date all'estero.

Gli appuntamenti a Genova tornano giovedì 2 settembre con il concerto del Trio di San Pietroburgo, affermato ensemble musicale che si esibirà a Palazzo Ducale. Un evento che ribadisce la forte collaborazione fra Genova e S. Pietroburgo, città gemellate, che rafforzano la sinergia culturale attraverso la cooperazione fra il Gimyf e il St. Petersburg Palace Festival, manifestazione musicale fra le più importanti della città russa. Il concerto, previsto alle 21, sarà a ingresso gratuito. Il Trio di San Pietroburgo eseguirà brani tratti dalla letteratura musicale russa. Il 12 settembre a Bacau partirà invece la tournée di Genova nel mondo attraverso la quale i talenti più promettenti del territorio si esibiranno in alcuni dei più prestigiosi teatri operistici del mondo: undici concerti fra Egitto, Romania, Ucraina, Perù e Cile per celebrare e far conoscere il patrimonio culturale e artistico della città. (ANSA).