Sampdoria, Jankto ceduto al Getafe

(ANSA) - GENOVA, 19 AGO - Il centrocampista Jankto saluta l'Italia dopo sette stagioni. E' stato ceduto dalla Sampdoria agli spagnoli del Getafe a titolo definitivo per una cifra intorno ai sei milioni di euro. E' stato tre anni a Genova, collezionando 97 presenze con 9 gol: adesso per lui l'occasione in Spagna. Era stato acquistato dall'Udinese nel 2014, poi l'esperienza ad Ascoli prima di imporsi con i friulani. Il centrocampista della nazionale della Repubblica Ceca è atteso in Spagna per firmare il contratto che lo legherà al Getafe per i prossimi tre anni (ANSA).