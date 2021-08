Turismo: primo week d'agosto da record in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 05 AGO - Il primo week d'agosto ha portato numeri da record per il turismo italiano con effetti estremamente postivi in Liguria dove ha portato in dote alle imprese della filiera nella regione un fatturato di 30 milioni di euro. A stimarlo è Cst per Assoturismo Confesercenti, sulla base dei risultati ottenuti attraverso l'analisi della disponibilità ricettiva sui principali portali delle agenzie di viaggio online, che ha rilevato la saturazione dell'offerta ricettiva nazionale disponibile sul web nel fine settimana appena trascorso. Proprio la Liguria ha fatto segnare il tasso di occupazione più elevato, pari al 94,2%, ben superiore alla media nazionale dell'83,1%.

"Registrato anche un lieve miglioramento anche per le città d'arte, con un tasso di occupazione delle camere disponibili del 74,4%.", si legge nella nota di Assoturismo Confesercenti.

